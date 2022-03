Marinelli in gol, Karchouni fa tris: Serie A Femminile, Inter-Sampdoria Women 3-1 al 45′

Serie A Femminile in campo per la 17ª giornata con Inter-Sampdoria. Il primo tempo si chiude in vantaggio per l’Inter Women di Rita Guarino con il risultato di 3-1. In gol Henrietta Csiszar al 16′ e Gloria Marinelli al 27′, mentre la squadra blucerchiata accorcia al 37′ con Bianca Fallico. Poi Ghoutia Karchouni al 45′ permette alla squadra nerazzurra di tornare negli spogliatoi con il doppio vantaggio. Squadre tra poco in campo per la ripresa

