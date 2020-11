Marinelli: “Fascia da capitano e doppietta? Grande onore! 3-0 ci serviva”

Foto 194948768 © Ettore Griffoni | Dreamstime.com

Gloria Marinelli è stata la principale protagonista di Inter Women-Pink Bari di questo pomeriggio: ha fatto una doppietta nel 3-0 di Interello. Nell’intervista con Inter TV ha mostrato la sua soddisfazione non solo per il risultato, ma anche per aver indossato la fascia da capitano.

FASCIA AL BRACCIO – Gloria Marinelli è felice dopo Inter Women-Pink Bari. Nel 3-0 di Interello ha aperto le marcature con un sinistro all’incrocio dai venticinque metri e chiuso il discorso tre punti di testa: «Siamo felicissime, perché finalmente abbiamo ottenuto una bella vittoria. Ci serviva, secondo me la meritavamo da tempo. Siamo molto felici, perché abbiamo passato tre settimane di fuoco: allenamenti su allenamenti, concentrazione e finalmente sono arrivati questi tre punti meritatissimi».

PROMOZIONE – Marinelli parla del fatto di aver indossato la fascia da capitano: «Personalmente sono strafelice, sia per la fiducia che mi hanno dato la società e il mister per la fascia. Per me è stato emozionante, spero di averla onorata al meglio. Per i gol sono felice, ma per me è importante la vittoria: oggi ci serviva una grande vittoria, averci messo la mia firma è un onore. Quando il mister mi ha parlato di questa cosa, che avrei indossato la fascia, mi stavo quasi per mettere a piangere. Spero, con la prestazione, di averla onorata al meglio e che le compagne siano state felici. Mi sono sentita bene, spero di meritarla ancora di più».