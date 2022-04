Marinelli eletta miglior calciatrice del mese di marzo dall’AIC

L’Inter Women di Rita Guarino ha vinto la sua ultima partita 2-0 contro la Fiorentina femminile. Nelle nerazzurre però c’è una giocatrice che nel mese di marzo ha fatto benissimo: Gloria Marinelli. La nerazzurra è stata eletta calciatrice del mese di marzo dall’AIC.

RICONOSCIMENTO – L’Inter Women ha in rosa un gioiello: Gloria Marinelli. La calciatrice dell’Inter è stata eletta, dall’AIC, calciatrice del mese di marzo. Ecco un estratto della nota pubblicata. Sugli scudi la doppietta segnata alla Sampdoria. «Durante la partita contro la Sampdoria, ciò che risalta nel gioco di Gloria Marinelli non è solo la doppietta, coronamento di una prestazione brillante, ma anche le diverse sfaccettature che è riuscita a dare alla sua prestazione. L’Inter arrivava da due sconfitte consecutive e quel colpo di testa che fulmina la partita negli ultimi minuti è l’espressione massima, eppure semplice, della capacità di Marinelli di stare in campo e riuscire a trovare una vittoria importantissima per la sua squadra con un gesto che sembra sempre troppo facile, frutto di tempismo e di atletismo». Dalla redazione di Inter-News.it, tanti complimenti a Gloria!