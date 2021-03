Marinelli ed un gran gol di Moller: Inter Women avanti sul Milan al 45′

Photo 201992987

Inter Women in campo allo stadio stadio Breda di Sesto San Giovanni contro il Milan Women per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile. Al termine della prima frazione, la squadra di Sorbi, è in vantaggio per 2-1

PRIMO TEMPO – Inter Women chiude in vantaggio il primo tempo del derby di Coppa Italia femminile contro il Milan. La squadra di Sorbi è in vantaggio per 2-1: per le nerazzurre in gol Marinelli, abile a ribadire in rete il rigore fallito da Rincón. Il raddoppio arriva qualche minuto dopo, con un gran gol di Møller. Il Milan, al 15′, accorcia le distanze con Giacinti.

INTER: 12 Gilardi; 13 Merlo, 17 Debever, 19 Alborghetti, 8 Brustia; 18 Pandini, 22 Catelli, 93 Rincón; 7 Marinelli, 16 Møller, 29 Mauro.

A disposizione: 1 Aprile, 9 Baresi, 23 Auvinen, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 27 Tarenzi, 28 Passeri, 30 Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

MILAN: 12 Korenciova, 4 Hasegawa, 6 Fusetti, 7 Bergamaschi, 8 Rask, 9 Giacinti, 10 Dowie, 11 Grimshaw, 17 Conc, 27 Tucceri Cimini, 36 Agard.

A disposizione: 1 Piazza, 13 Rizza, 14 Kulis, 19 Morleo, 28 Tamborini, 29 Coda, 33 Vitale, 88 Mauri, 91 Simic.

Allenatore: Maurizio Ganz

Arbitro: Marco Ricci (sez. Firenze)