Marinelli: «Derby? Vogliamo riconfermarci e portare a casa il risultato»

Gloria Marinelli, attaccante di Inter Women, ha rilasciato un’intervista ad “Inter TV”. La calciatrice italiana ha parlato a proposito del Derby di Milano nella Serie A Femminile, in arrivo domenica alle 12:30

RICONFERME – Queste le parole di Gloria Marinelli, carica in vista del derby che vedrà contrapporsi Inter Women al Milan: «Derby in campionato? C’è voglia di riconfermarsi, avremo lo stesso approccio avuto nella scorsa partita contro il Milan per metterle in difficoltà e portare a casa un altro grande risultato. Gol nei due derby? Non c’è due senza tre! Speriamo sia così. 100 presenze in Serie A? Un traguardo importantissimo, sono partita da piccola e arrivare con questa maglia alle 100 presenze fa onore, non voglio fermarmi qui, voglio arrivare a più presenze possibili».