Marinelli: Â«Derby importante. Stiamo crescendo, vogliamo dimostrarloÂ»

Marinelli: «Derby importante. Stiamo crescendo, vogliamo dimostrarlo»

Foto 194948768 © Ettore Griffoni | Dreamstime.com

Gloria Marinelli, attaccante dell’Inter Women, ha parlato del derby contro il Milan, partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile

DERBY – Queste le parole di Gloria Marinelli, attaccante dell’Inter Women, ai microfoni di “Sky Sport”, prima del derby di Coppa Italia femminile contro il Milan. «È una partita importantissima, un derby. Potete soltanto immaginare quello che si prova e quindi noi cercheremo di fare il meglio, anche perché stiamo crescendo piano piano e vogliamo dimostrarlo in campo, soprattutto».

EMOZIONI – Marinelli ancora. «Sono una ragazza molto emotiva. Diciamo che sento tutte le partite. Mi sveglio, sento tante emozioni, ma il derby mi dà sempre qualcosa in più. Ovviamente per noi non è facile indirizzarlo nelle sensazioni positive, però per adesso ci sono riuscita e proverò a farlo anche oggi».