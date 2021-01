Marchitelli: Â«Contro la Juventus buona prova, mi aspetto altri miglioramentiÂ»

Marchitelli: «Contro la Juventus buona prova, mi aspetto altri miglioramenti»

Chiara Marchitelli, portiere di Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV del momento della squadra nerazzurra reduce dalla sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus

COSA LASCIA LA JUVENTUS – Marchitelli sostiene che l’Inter, nonostante la sconfitta, abbia fatto una buona prova contro la Juventus: «Secondo me dobbiamo ripartire dal primo tempo, abbiamo fatto una gara attenta e ordinata. Purtroppo nel calcio esistono gli episodi e nel secondo tempo hanno determinato il risultato. Hanno segnato il primo gol su rigore e poi c’è stata anche sfortuna per noi, ma se continuiamo su quella strada possiamo fare bene».

IL PROBLEMA – Marchitelli sottolinea un difetto su cui deve lavorare la squadra: «Delle volte il nostro problema è perdere l’attenzione, dobbiamo lavorare molto su quello e ne è un esempio il primo tempo di domenica. Quando riusciamo ad essere attente le cose vanno per il verso giusto».

LA PROSSIMA – Marchitelli parla della prossima sfida contro la Fiorentina: «Sarà una partita difficile, la Fiorentina è un’ottima squadra. Non è in un buon momento per una serie di problemi e infortuni, rimane però un’ottima squadra che in attacco è molto pericolosa. Davanti hanno Daniela Sabatino che è una giocatrice esperta e bisogna stare molto attenti con lei».

UN BILANCIO – Marchitelli fa un bilancio del girone d’andata: «Il girone d’andata è iniziato male poi siamo riuscite a riprenderci e abbiamo fatto una serie di risultati positivi. Mettiamo da parte quello per ripartire nel girone di ritorno, spero e mi aspetto di vedere un ulteriore miglioramento su certi aspetti che dobbiamo migliorare».