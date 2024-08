Mansaray si presenta all’Inter Women: «Grata per la chance. Io coraggiosa!»

Jasmin Mansaray prova a farsi conoscere dai suoi nuovi tifosi dell’Inter Women. Dopo l’ufficialità dell’acquisto arrivano anche le prime parole da nerazzurra del difensore finlandese.

PRESENTAZIONI – Quest’oggi l’Inter Women ha dato il benvenuto a un altro acquisto di mercato. Si tratta di Jasmin Mansaray, difensore classe 2004 che si unisce al gruppo di Gianpiero Piovani della nuova stagione. La finlandese Mansaray, sui canali del club, si è presentata così: «Sono davvero molto orgogliosa di aver firmato un contratto con l’Inter. È davvero un momento fantastico, per me e per tutta la mia famiglia. Sono davvero grata per quest’opportunità e davvero entusiasta. Per me quest’opportunità significa tutto. L’Inter Women ha dimostrato di credere in me e io non vedo l’ora di mostrare sul campo le mie qualità. Sono davvero felice di essere qui oggi».

La voglia di fare con l’Inter Women e le caratteristiche di Mansaray

QUALITÀ – Jasmin Mansaray impaziente di aiutare l’Inter Women nella nuova stagione ormai alle porte, continua: «Cosa penso del campionato di Serie A Femminile? Ho guardato tante partite e so che si tratta di un campionato molto valido. Sono felice di scendere in campo molto presto per dare il mio contributo in queste partite. Le mie caratteristiche? Mi piace giocare con il pallone, mi piace andare in attacco, ma mi piace anche difendere il pallone. Mi piace fare parte dell’azione, direi anche che sono molto coraggiosa e veloce».