Mansaray: «Amo l’Inter Women, una famiglia. Vogliamo la Champions League»

Jasmin Mansaray, difensore finlandese dell’Inter Women, si è raccontata in un’intervista rilasciata sui canali ufficiali del club.

APPARTENENZA – Jasmin Mansaray è stata intervistata per il Match Day Programme disponibile sul sito dell’Inter. La calciatrice finlandese ha parlato del forte orgoglio che prova nell’indossare la maglia nerazzurra. Mansaray ha poi fissato l’obiettivo della squadra nella fase finale della Poule Scudetto: «Sono orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra, amo questo Club. Questa squadra è come una famiglia, abbiamo una connessione molto forte anche perché passiamo molto tempo insieme, dentro e fuori dal campo. In vista delle prossime sfide dovremo essere unite, mettere in campo quello che proviamo in allenamento, avere fiducia nel lavoro che stiamo facendo e non arrenderci. Vogliamo arrivare in Champions League, giocare le prossime sfide al meglio e crescere sempre di più».

CRESCITA – Jasmin Mansaray, arrivata la scorsa estate all’Inter Women dal HJK, è sicura delle sue qualità. La calciatrice, che ha da poco compiuto 21 anni, ha parlato di quanto lavora per migliorarsi: «La mentalità, la velocità, il gioco con la palla e il fatto che non mi arrendo mai. Il calcio è molto importante per me, è parte della mia vita. Ho avuto diversi infortuni quindi adesso voglio davvero fare vedere di cosa sono capace. Lavoro sempre per migliorarmi, so che la mia famiglia, le mie compagne e il coach sono sempre pronti a supportarmi quindi posso solo crescere per fare sempre meglio».