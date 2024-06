Majri dalle sette Champions League all’Inter Women? La risposta

In Francia si parla di un possibile passaggio di Majri, una delle giocatrici più titolare in campo internazionale, all’Inter Women. La stessa calciatrice risponde all’ipotesi.

L’OPZIONE – Nelle ultime ore è emersa una voce di mercato sull’Inter Women. Si parla del possibile arrivo di Amel Majri dal Lione in nerazzurro, che si può concretizzare nei prossimi giorni: centrocampista tunisina naturalizzata francese, classe 1993, che in carriera ha vinto la bellezza di dodici campionati transalpini, otto Coupe de France e soprattutto sette Women’s Champions League. Oltre a una SheBelieves Cup con la Francia e due supercoppe con il Lione. Un colpo che sarebbe pesantissimo, per una squadra che finora sta annunciando solo rinnovi di contratto.

Majri all’Inter Women? La risposta della diretta interessata

LA VOCE – Questa suggestione ha fatto il giro ed è arrivata direttamente in Francia, alla stessa giocatrice. Majri, sul suo account Twitter, ha risposto così: “INTERessante! Non ne ero a conoscenza”. Sembrerebbe una smentita, ma c’è qualcosa di più: dopo ha messo l’hashtag #ForzaInter. Da capire quindi se sia soltanto una pretattica, in attesa dell’annuncio, o se la notizia rilanciata nelle ultime ore sia una delle tante di mercato senza poi fondamenti reali. Nel caso, sarebbe un grande colpo.