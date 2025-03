Magull si congeda dalla Germania: «Lascio con orgoglio e gratitudine!»

Lina Magull, calciatrice dell’Inter Women, ha annunciato il suo addio alla Nazionale tedesca: da parte della giocatrice nerazzurra parole di riconoscenza per quanto vissuto con la Germania.

IL SALUTO – Lina Magull ha commentato, a margine del comunicato pubblicato dal sito ufficiale della Nazionale tedesca, la notizia del suo addio alla Germania. La calciatrice dell’Inter Women ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad assumere una decisione tanto sofferta ma consapevole: «Dirlo è incredibilmente difficile per me: è dire addio a un capitolo che ha plasmato la mia vita in così tanti modi, pieno di alti e sfide intense, ma anche momenti indimenticabili e magici. Ora è per me giunto il momento di lasciar andare con orgoglio, profonda gratitudine e un cuore pieno di ricordi meravigliosi».

Magull sul futuro della Germania Women

LA SPERANZA – Magull ha poi proseguito indicando il suo auspicio per il futuro: «Ora guardo con gioia al futuro del calcio femminile tedesco, a tutte le calciatrici di talento che proseguiranno lungo questo percorso per scrivere la propria storia. Per me, il mio nuovo capitolo in Italia continua (all’Inter Women, ndr.) con piena passione per il mio club. Si tratta di un ambiente prezioso in cui vivo, soprattutto, con la gioia del gioco che mi ha sempre accompagnato».