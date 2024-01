Magull si presenta: «Onorata di essere in un grande club come l’Inter!»

Quest’oggi l’Inter Women ha ufficializzata un nuovo acquisto: si tratta di Lina Magull. La centrocampista classe ’94, arrivata dal Bayern Monaco, si presenta ai nuovi tifosi.

ENTUSIASTA – Alla vigilia della prima sfida dell’anno dell’Inter Women la nuova arrivata Lina Magull si presenta. Di seguito le dichiarazioni della centrocampista ai canali di Inter TV: «Sono molto entusiasta di essere qui. È la prima volta che gioco all’estero. sono sempre stata nel mio Paese nativo, in Germania. Ora sono molto felice di essere qui. Volevo provare qualcosa di nuovo, penso di aver centrato in pieno la tempistica e ovviamente l’Inter Women è un’ottima squadra. Quindi sono molto contenta. L’Inter è un grande club, specialmente se guardiamo la Prima Squadra maschile. La società ora vuole far crescere anche la realtà femminile. Significa molto per me essere parte del progetto e penso di portare con me molta dell’esperienza maturata in Germania. Per me questo è un periodo positivo e sono qui per fare del mio meglio e far parte di questo grande progetto. Per me è una sensazione bellissima indossare questi colori, è davvero un onore. Qui hanno giocato e giocano tanti giocatori proveniente dalla Germania. Mi sento onorata di essere la prima giocatrice tedesca dell’Inter Women. Cercherò di essere me stessa e di imparare il più possibile dal campionato italiano, dalle persone che mi sono intorno e dalla società».