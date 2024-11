LIVE – Sampdoria-Inter Women 0-1, si riprende col secondo tempo!

Sampdoria Inter Women è l’incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio La Sciorba di Genova (GE).

LIVE: SAMPDORIA-INTER WOMEN 0-1

53′ La tifoseria blucerchiata si fa sentire allo Stadio La Sciorca di Genova: fumogeni in campo dalle parti di Runarsdottir.

51′ Punizione da centrocampo per l’Inter Women: il pallone finisce sulla testa di Merlo, piazzata in area. La conclusione però non è abbastanza forte da impensierire Tampieri

46′ Subito cambi alla ripresa per Piovani: esce Pedersen entra Karchouni

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Primi quarantacinque minuti di qualità per le nerazzurre di Gianpiero Piovani, che dimostrano subito di voler dettare il proprio gioco in casa delle blucerchiate. Brava l’Inter Women a sbloccare poco dopo il primo quarto d’ora, con un’ottima Wullaert che trova il quarto gol stagionale. La Sampdoria non si perde d’animo e viene fuori soprattutto nell’ultimo quarto d’ora ma le nerazzurre mantengono l’ordine.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

43′ SQUILLO INTER! Le nerazzurre tornano a rendersi pericolose nell’area piccola dopo aver lasciato campo alle avversarie negli ultimi minuti. Cross in mezzo di Merlo, con Magull in agguato dalle parti di Tampieri. La calciatrice tedesca calcia forte ma trova la deviazione del portiere.

38′ CHE SPRECO! Occasione buttata via da Baldi che, dopo aver ricevuto da Benoit, calcia di prima intenzione sparando il pallone alto sopra la traversa.

29′ Pur con un po’ di fatica in fase di costruzione le padrone di casa provano a farsi vedere in avanti. Tentativo col destro di Cafferata: Runarsdottir non ha problemi a rispondere.

25′ Altra conclusione di Tessa Wullaert: la belga trova un buon pallone all’interno dell’area di rigore e tenta un sinistro a giro. Questa volta il pallone termina di poco alto sopra l’incrocio dei pali

22′ CHE CHANCE! Risponde dall’altra parte la Sampdoria che si addentra in area e tenta la conclusione con Della Peruta: Runarsdottir si oppone al destro della blucerchiata

16′ GOOOOOLLLL DELL’INTER WOMEN! Bellissima azione delle nerazzurre che dopo un fraseggio trovano il giusto spazio: Detruyer pesca benissimo l’inserimento di Wullaert e la serve: la belga calcia col sinistro da posizione centrale e non sbaglia! Sampdoria-Inter Women è ora sullo 0-1!

13′ L’Inter Women conduce il gioco, dimostrando maggiore qualità ed equilibrio in mezzo al campo

6′ PRIMO SQUILLO INTER! Dai risvolti di un calcio d’angolo il pallone arriva alla destra dell’area dove aggancia e calcio al volo Merlo. La conclusione della centrocampista diventa un assist per Bowen che tira una botta forte col destro: la conclusione viene deviata

INIZIA LA PARTITA!

17.57 Tutto pronto, le due squadre entrano in campo!

17.35 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Sampdoria-Inter Women, valida per la nona giornata di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-3-3): 1 Tampieri, 77 Cafferata, 2 Panzeri, 23 Pisani, 3 Nano; 40 Fallico, 6 Benoit, 8 Bercelli, 11 Heroum, 9 Della Peruta, 24 Baldi.

A disposizione: 22 Aprile, 36 Nespolo, 5 Cinotti, 7 Arcangeli, 10 Zamanian, 14 Pellegrino, 18 Burbassi, 20 Tucceri, 26 Bertucci, 28 Lazzeri, 35 Zilli, 99 Bison.

Coach: Stefano Castiglione.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 4 Pedersen, 20 Detruyer, 14 Robustellini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 34 Schianta, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 15 Serturini, 17 Fördős, 25 Fadda, 27 Csiszar.

Coach: Gianpiero Piovani.

