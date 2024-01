LIVE Inter-Roma Femminile 1-0, Bonfantini ci porta in vantaggio!

Inter-Roma Femminile è l’incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.

LIVE: INTER-ROMA FEMMINILE 1-0

31′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!

30′ Dopo mezz’ora di gioco l’Inter Women sembra essere ben piazzata in campo, con una difesa molto attenta a disinnescare le potenziali occasione della Roma.

26′ GIOCO FERMO: l’arbitro è costretto ad interrompere nuovamente la gara. Questa volta a terra c’è Beatrice Merlo, dolorante dopo uno scontro di gioco fortuito.

24′ Riprende il gioco, con un’accelerata in avanti dell’Inter Women.

22′ GIOCO INTERROTTO: Giacinti resta a terra dopo aver ricevuto inavvertitamente una pallonata sul volto. Staff in campo per soccorrerla.

17′ MOMENTO ROMA: Vins mette un pallone insidioso in mezzo, Cetinja intercetta ma non riesce a trattenere. Il pallone, respinto con i pugni dal portiere, finisce ancora sui piedi delle giallorosse. Fortunatamente le nerazzurre riescono ad evitare il peggio.

14′ Ancora un’altra azione del duo: Magull parte dalla bandierina, Cambiaghi in agguato ma non impatta bene il pallone.

13 RISPONDE L’INTER: Magull avanza sulla destra e disegna un bel cross per Cambiaghi. La nerazzurra viene anticipata in area dall’avversaria che devia in corner.

12′ OCCASIONE ROMA: l’Inter Women si distrae a centrocampo. Grecci serve magistralmente Giacinti che ci prova dalla distanza col destro: il pallone termina alto sulla traversa.

8′ Linari si insidia sulla sinistra, Alborghetti si stende e riesce a deviare: primo calcio d’angolo per le giallorosse.

7′ L’Inter prova a costruire partendo dal basso ma il pressing della Roma a centrocampo è efficace

3′ PRMO SQUILLO ROMA: Vins sulla destra accelera, sterza e mette il pallone in mezzo: ci pensa Cetinja.

15:03 SI PARTE!

14.59 Le squadre entrano in campo

14:56 Dopo lo scivolone contro il Sassuolo nell’ultima giornata di Serie A Femminile l’Inter è riuscita a rispondere alla Fiorentina in Coppa Italia. Il pareggio in rimonta nel turno infrasettimanale ha dato nuova carica, ma ha sicuramente procurato un po’ di stanchezza. Tra poco scopriremo come approcceranno alla gara le nerazzurre.

14:50 Si prospetta una sfida complicata per la squadra di Rita Guarino, che dovrà affrontare la capolista Roma: sono 17 i punti di distacco fra le due.

14:36 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Roma Femminile, della tredicesima giornata di Serie A. A seguire le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 21 Cetinja; 55 Tomter, 19 Alborghetti, 3 Bowen; 25 Thøgersen, 23 Magull, 4 Pedersen, 6 Santi, 13 Merlo; 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 7 Bugeja, 9 Polli, 14 Robustellini, 18 Pandini, 27 Csiszar, 43 Tironi, 47 Fadda, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.

ROMA (4-3-3): 12 Ceasar; 3 Di Guglielmo, 32 Linari, 2 Minami, 22 Sonstevold; 20 Greggi, 8 Kumagai, 10 Giugliano; 7 Viens, 9 Giacinti, 11 Haavi.

A disposizione: 1 Korpela, 6 Valdezate, 13 Bartoli, 16 Ciccotti, 18 Glionna, 19 Latorre, 23 Feiersinger, 56 Pellegrini, 57 Testa.

Coach: Alessandro Spugna.

Su Inter-News.it puoi seguire la cronaca live integrale di Inter-Roma Femminile, così come i report di ciascun tempo e le interviste pre/post-partita oltre a tutte le altre informazioni.

