LIVE – Inter-Lazio Women 1-0, si riprende col secondo tempo!

Inter-Lazio Women è l’incontro valido per la non giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI).

LIVE: INTER-LAZIO WOMEN 1-0

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Buon primo tempo delle nerazzurre che detengono il pallino del gioco. Alla mezz’ora arriva il gol di Chiara Robustellini, brava a farsi trovare pronta davanti ai pali di Cetinja. Si fa vedere anche la Lazio, non sufficientemente pericolosa e determinata però.

FINISCE IL PRIMO TEMPO

45′ Assegnati due minuti di recupero

43′ Calcio di punizione da una posizione interessante per l’Inter Women. Serturini si occupa della battuta dalla parte destra del campo ma il suo traversone finisce direttamente sui guantoni di Cetinja.

35′ La Lazio prova a rispondere: Eriksen calcia di prima intenzione da fuori area. Il destro della biancoceleste è potente ma facile da intercettare per

30′ GOOOOOOOOLLLL!! Alla mezz’ora si sblocca il match all’Arena Civica di Milano. Bowen sulla destra mette un pallone all’indietro al centro dell’area, dove c’è Wullaert pronta a calciare. La conclusione sembra destinata uscire di pochissimo ma sul primo palo arriva Robustellini che infila in porta il pallone dell’1-0.

27′ Nel tentativo di spazzare un pallone Castiello, con la gamba alta, colpisce al volto Csiszar. La centrocampista nerazzurro resta a terra dolorante dopo lo scontro fortuito e lo staff medico entra in campo a soccorrerla.

20′ SQUILLO INTER WOMEN! Cambiaghi lotta al limite dell’area, recupera il pallone e scatta in avanti dopo aver servito Wullaert. Quest’ultima nota l’inserimento della compagna e le restituisce palla: l’attaccante non si lascia sfuggire l’occasione e calcia col destro in scivolata. Davanti a sé, però, c’è Cetinja che si avventa sul pallone.

17′ Momento di grande forcing nerazzurro nella metà campo avversaria

10′ Bella azione delle nerazzurre con Magull bravissima ad eludere la difesa avversaria e a servire all’indietro di tacco Bowen. La neozelandese sfrutta l’assist elegante della compagnia e prova di nuovo a calciare in porta. Questa volta il pallone viene bloccato dal piede di Zanoli.

5′ Primo squillo dell’Inter Women. Magull parte su calcio piazzato e fa recapitare un pallone interessante in area di rigore. La difesa biancoceleste spazza all’indietro ma non in maniera efficace: la palla finisce sui piedi di Bowen che calcia al volo. La conclusione termina alta sopra la traversa.

3′ Si ferma subito il gioco: Zanoli viene involontariamente colpita al volto da una pallonata. Lo staff medico della Lazio deve entrare in campo per soccorrere la giocatrice

15.03 INIZIA LA PARTITA!

14.55 Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all’Arena Civica di Milano

14.35 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Lazio Women, valida per la nona giornata di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Robustellini, 23 Magull, 4 Pedersen, 27 Csiszàr, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 32 Martinelli, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 13 Merlo, 17 Fördős, 20 Detruyer, 25 Fadda.

Coach: Gianpiero Piovani.

LAZIO (4-3-3): 1 Cetinja; 27 D’Auria, 7 Connolly, 2 Baltrip-Reyes, 13 Oliviero, 16 Castiello, 6 Eriksen, 20 Simonetti, 14 Zanoli; 99 Visentin, 11 Le Bihan.

A disposizione: 3 Bellomou, 5 Kajan, 8 Yang, 10 Moraca, 12 Karresmaa, 21 Colombo, 24 Pittaccio, 25 Goldoni.

Coach: Gianluca Grassadonia

Su Inter-News.it puoi seguire la cronaca live integrale di Inter-Lazio Women, così come i report di ciascun tempo e le interviste pre/post-partita oltre a tutte le altre informazioni. A seguire le informazioni su come seguirci.

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!). Ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account)