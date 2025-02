LIVE – Inter-Fiorentina Women 1-0, GOOOLLL! Fa tutto Cambiaghi!

Inter-Fiorentina Women è l’incontro valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI).

LIVE: INTER-FIORENTINA WOMEN 1-0

27′ Problemi fisici per Bowen, l’arbitro ferma il gioco e lo staff medico entra in campo per accertarsi delle sue condizioni

24′ Dopo il vantaggio nerazzurro la Fiorentina ha provato a reagire, arrivando più volte nell’area di rigore avversaria. Adesso, invece, l’Inter Women torna a gestire il possesso nella trequarti viola.

15′ CHANCE VIOLA! Pedersen riesce ad intercettare il calcio d’angolo battuto lungo sul secondo palo e rimette il pallone in mezzo per Bonfantini che colpisce forte di testa. Runardsottir c’è e fa sua la sfera.

14′ Dopo una punizione conquistata nella trequarti dell’Inter Women, la Fiorentina manovra in area di rigore alla ricerca degli spazi giusti. Snerle resiste alla fase offensiva nerazzurra, e dalla sinistra calcia in porta col destro. Bowen devia in corner.

6′ GOOOOOOOOOOLLLL!! Michela Cambiaghi mette a segno il gol del vantaggio dell’Inter Women. A dare vita alla strepitosa azione è sempre l’attaccante italiana che con un elegante tacco serve Polli e poi chiude il triangolo. La numero trentasei appoggia in area per le compagne e va a posizionarsi sotto rete, dove aspetta di ricevere nuovamente il pallone per metterlo di testa alle spalle di Fiskerstrand.

3′ Disimpegno imperfetto della difesa viola, che concede così calcio d’angolo all’Inter Women. Nella stessa occasione Fiskerstrand compie un movimento strano e accusa qualche problema fisico

12.32 INIZIA LA PARTITA!

12.07 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Fiorentina Women, valida per la diciassettesima giornata di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 21 Tomaselli, 27 Csiszár, 23 Magull, 15 Serturini; 9 Polli, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 22 Schough, 31 Wullaert, 33 Bartoli.

Coach: Gianpiero Piovani.

FIORENTINA (3-4-3): 1 Fiskerstrand; 11 Georgieva, 3 Pedersen, 85 Filangeri; 16 Erzen, 18 Snerle, 21 Severini, 44 Faerge; 9 Janogy, 10 Catena, 4 Bonfantini.

A disposizione: 2 Durante, 32 Bettineschi, 6 Breitner, 14 Toniolo, 15 Bredgaard, 17 Bedini, 23 Pastrenge, 25 Mailia, 26 Cherubini, 87 Boquete, 90 Pieri.

Coach: Sebastian De la Fuente.

