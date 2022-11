L’Italia Femminile delude, KO con Irlanda del Nord! In campo tre dell’Inter

L’Italia femminile perde in amichevole contro l’Irlanda del Nord per 1-0. Gara decisa a metà secondo tempo. In campo anche tre dell’Inter, dal primo minuto la sola Flaminia Simonetti

SCONFITTA − Italia Femminile che delude in amichevole perdendo 1-0 contro l’Irlanda del Nord. Le ragazze di Milena Bertolini punite al minuto 63′ del secondo tempo dalla rete di McFadden. In campo anche tre dell’Inter Women. Sono arrivati 71 minuti per Simonetti, partita titolare. Poi dalla ripresa dentro anche Beatrice Merlo. Una manciata di minuti invece per l’attaccante Elisa Polli.