L’Inter Women sta per tornare! Biglietti per la Sampdoria in vendita: le info

L’Inter Women torna in campo sabato 14 gennaio alle 12.30 contro la Sampdoria. Le nerazzurre di Rita Guarino hanno bisogno del calore dei tifosi per ripartire al meglio. Di seguito tutte le info su come acquistare i biglietti, riportate da inter.it

SPINTA – L’Inter Women sta per tornare in campo dopo lo pausa. Le nerazzurre di Rita Guarino riprenderanno la corsa in campionato sabato 14 gennaio alle ore 12.30 allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni contro la Sampdoria. L’attesa dunque sta per terminare, ma l’Inter chiama a raccolta i tifosi per dare la spinta giusta alla squadra di Guarino.

VENDITA APERTA – I biglietti per Inter-Sampdoria Femminile sono in vendita: i tifosi interisti avranno la possibilità di acquistare i tagliandi per la sfida a questo link . Saranno disponibili i biglietti per la tribuna coperta, con prezzi a partire da 5€ più il costo della prevendita.

Fonte: inter.it