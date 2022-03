L’Inter Women capitola nel secondo tempo: Juventus vittoriosa, Boattin bis

L’Inter Women ha sfidato la Juventus nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie A Femminile. Dopo aver tenuto testa alle bianconere nei primi 45′ (vedi report), le nerazzurre crollano nella seconda frazione di gioco

SCONFITTA – L’Inter Women ha sfidato la Juventus nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Le nerazzurre di Rita Guarino, dopo aver disputato un buon primo tempo chiuso sul risultato di 1-1 con le reti della bianconera Boattin al 26′ e dell’interista Bonetti al 34′, nella seconda frazione vanno sotto quasi subito: la Juventus sigla infatti il 2-1 ancora con Boattin. Al 69′ la squadra bianconera sigla anche il 3-1 con Bonfantini. La sfida si chiude dunque sul risultato di 3-1 per la Juventus prima in classifica. La squadra di Guarino porta a casa una buona prestazione, l’ennesima quest’anno contro le bianconere.