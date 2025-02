Lazio-Inter Women 4-4, il tabellino della partita di Serie A Femminile

Il tabellino di Lazio-Inter Women, terminata 4-4. Questo il tabellino della sfida valevole per la diciottesima giornata di Serie A Femminile.

PARI INCREDIBILE – Lazio-Inter Women è finita 4-4. Una partita incredibile con l’Inter in controllo per ben due volte. La prima dopo aver concluso il primo tempo 0-2 con le rete di Tomaselli e Csiszar e poi nella ripresa, quando ad un certo punto si era ritrovata sul 4-2, con le reti di Magull e Merlo. Ma la squadra di Piovani ha dovuto fare i conti con una Martina Piemonte in formato masterclass. L’attaccante della Lazio ha realizzato addirittura un poker tra il 61′ e il 93′. Una partita incredibile, conclusasi con la beffa nerazzurra, visto che il quarto di gol di Piemonte è arrivato a un minuto dalla fine. Di seguito il tabellino della partita tra Lazio e Inter Women.

LAZIO-INTER WOMEN – IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; D’Auria, Connolly, Baltrip-Reyes (70′ Mancuso); Oliviero (46′ Cafferata), Castiello (46′ Visentin), Eriksen (46′ Benoit), Simonetti (85′ Kajan), Zanoli; Piemonte, Le Bihan.

In panchina: Scotti, Yang, Martinovic, Goldoni, Pizzi, Scaramuzzi.

Coach: Gianluca Grassadonia.

INTER (3-5-2): Rúnarsdóttir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Merlo, Magull, Csiszàr (78′ Pavan), Tomaselli (67′ Bugeja), Schough (62′ Detruyer); Cambiaghi (62′ Polli), Serturini (78′ Bartoli).

In panchina: Schianta, Baldi, Pedersen, Santi, Robustellini, Fordos, Wullaert.

Coach: Gianpiero Piovani.

Gol: 2′ Tomaselli, 8′ Csiszar, 61′ 68′ 83′ e 93′ Piemonte (L), 66′ Magull, 69′ Merlo.

Arbitro: Manzo (sezione di Torre Annunziata), Romaniello-Callovi-Calzolari

Ammonite: Castiello (L), Cambiaghi (I)

Recupero: 1′ PT, 4′ ST