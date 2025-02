Lazio-Inter Women 0-2 al 45′: partenza da urlo! Ora continuare

Termina 0-2 il primo tempo tra Lazio e Inter Women al Fersini di Formello. Le nerazzurre di Piovani hanno dominato i primi quarantacinque minuti (clicca QUI per seguire il live della partita).

PRIMI QUARANTACINQUE MINUTI DOMINANTI – Al Fersini di Formello termina il primo tempo tra Lazio e Inter Women. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani partono fortissimo, tant’è che dopo due minuti trova immediatamente la rete con Tomaselli. Fraseggio stretto e azione veloce dell’Inter Women, con Tomaselli che riceve palla sulla sinistra, si accentra e va al tiro: la deviazione del difensore della Lazio facilita la traiettoria del pallone che finisce alle spalle di Karresmaa. L’Inter Women non si ferma e anzi approfitta della situazione, portandosi addirittura sul doppio vantaggio all’ottavo minuto. Ancora un’altra bella azione da parte delle nerazzurre con Schough protagonista. La svedese, sulla sinistra dell’area, pesca e serve all’indietro Csiszar. La centrocampista da posizione arretrata e centrale si sistema il pallone e calcia forte dal limite. La squadra di Piovani spinge e al 29′ sfiora il terzo gol con Cambiaghi, che becca il palo a Karresmaa battuta. Nel finale, sussulto d’orgoglio della Lazio, che ci prova con due conclusioni dalla distanza di Castiello prima e D’Auria dopo. In entrambi i casi, nessun problema per Runarsdottir.

LAZIO-INTER WOMEN 0-2 (PRIMO TEMPO)

2′ Tomaselli, 8′ Csiszar