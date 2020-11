Lazio-Inter Women: le formazioni ufficiali del terzo turno di Coppa

Condividi questo articolo

Attilio Sorbi Inter Women

Alle 14 Inter Women in campo in casa della Lazio per il terzo turno di Coppa Italia femminile: le formazioni ufficiali della sfida di oggi

Alle 14 l’Inter Women scende in campo a Formello per il terzo turno della fase a gironi di Coppa Italia femminile. La partita tra le capitoline e le nerazzurre è decisiva per il passaggio del turno. Le formazioni ufficiali dell’incontro.

LAZIO: 22 Guidi, 2 Colini, 4 Lipman, 6 Savini, 8 Cuschieri, 10 Martin, 17 Clemente, 20 Di Giammarino, 21 Proietti, 27 Gambarotta, 99 Visentin.

A disposizione: 39 Natalucci, 7 Berarducci, 9 Palombi, 11 Cianci, 13 Santoro, 14 Mattei, 15 Berarducci, 19 Falloni, 24 Pittaccio.

Allenatore: Ashraf Seleman

INTER: 1 Aprile; 8 Brustia, 17 Debever, 2 Quazzico, 6 Bartonova; 18 Pandini, 22 Catelli, 10 Regazzoli; 7 Marinelli, 16 Møller, 27 Tarenzi.

A disposizione: 12 Gilardi, 13 Merlo, 14 Kathellen, 20 Simonetti, 23 Auvinen, 24 Pavan, 29 Mauro, 30 Vergani, 93 Rincón.

Allenatore: Attilio Sorbi

Arbitro: Julio Milan Silvera (sez. Valdarno)