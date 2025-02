Lazio-Inter Women, le convocate di Piovani: tutte le 24 nerazzurre

Il lunch match della diciottesima giornata di Serie A Femminile presenta Lazio-Inter Women. Ecco le nerazzurre convocate da mister Gianpiero Piovani per la sfida esterna di domani.

CONVOCAZIONI – Dopo aver vinto contro la Fiorentina, le ragazze di Gianpiero Piovani si preparano a tornare in campo in Serie A Femminile. Domani, alle ore 12.30, è previsto il fischio d’inizio di Lazio-Inter Women, gara valida per la diciottesima giornata di campionato. Piovani punterà nuovamente sul suo classico undici titolare in Lazio-Inter Women. Ecco quali sono le ventiquattro nerazzurre convocate per la sfida di domani.

CONVOCATE INTER WOMEN: LA SFIDA ALLA LAZIO

CONVOCATE – 1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir, 3 Katie Bowen, 4 Sofie Junge Pedersen, 5 Ivana Andrés, 6 Irene Santi, 7 Haley Bugeja, 8 Matilde Pavan, 9 Elisa Polli, 13 Beatrice Merlo, 14 Chiara Robustellini, 15 Annamaria Serturini, 17 Beatrix Fördős, 20 Marie Detruyer, 21 Martina Tomaselli, 22 Olivia Schough, 23 Lina Magull, 24 Marija Ana Milinkovic, 26 Jasmin Mansaray, 27 Henrietta Csiszàr, 31 Tessa Wullaert, 34 Valentina Schianta, 33 Elisa Bartoli, 36 Michela Cambiaghi, 94 Rachele Baldi.

