Lazio-Inter Women: cambia l’orario della gara di Coppa Italia. I dettagli

Il club biancoceleste ha rilasciato un comunicato sul proprio sito per ufficializzare il cambio orario della gara Lazio-Inter Women. Il match è valido per la terza giornata del gruppo B di Coppa Italia

NUOVO ORARIO – Per l’Inter Women, di Attilio Sorbi, non c’è neppure il tempo di godersi la bella vittoria di ieri, in Coppa Italia, contro il Brescia (vedi articolo). Domenica prossima, 22 novembre, è in programma la terza giornata del gruppo B. Attraverso un comunicato sul proprio sito, il club biancoceleste ha ufficializzato il nuovo orario della partita. “La gara Lazio-Inter Women, inizialmente in programma domenica 22 novembre 2020 a partire dalle ore 14:30 presso il ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello, valida per la terza giornata del gruppo B di Coppa Italia TIMVISION, è stata anticipata alle ore 14:00“.

