Landstrom: «Inter a San Marino per i tre punti. Siamo un’ottima squadra»

Elin Landstrom è entusiasta del lavoro dell’Inter Women nonché del percorso di crescita dell’intero collettivo. Il terzino nerazzurro è determinata in vista della trasferta di San Marino in Coppa Italia

CRESCITA − Landstrom sul percorso dell’Inter e sulla gara di San Marino: «Abbiamo un’ottima squadra, quindi mi aspettavo che avremmo fatto bene però siamo tante ragazze nuove, con un nuovo staff quindi stiamo facendo un percorso di crescita e ci vuole pazienza. Finora abbiamo fatto bene ma ci sono ancora cose su cui dobbiamo migliorare. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma le abbiamo superate. Tutto questo ci ha reso più forti come collettivo e anche questo fa parte del nostro percorso. Dobbiamo andare a San Marino per giocare bene, con il giusto approccio, e fare di tutto per portare a Milano tre punti».

Fonte: Inter.it