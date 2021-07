Landstrom: «Felice di aver firmato per Inter. Sarà bella sfida la Serie A»

La nuova giocatrice dell’Inter Women, Elin Landstrom ha parlato a “Inter Tv”. Il difensore svedese è apparso molto entusiasta della firma sul contratto e determinata nel confrontarsi con la Serie A

OPPORTUNITÀ − Così la Landstrom sul nuovo club:«Sono molto felice di aver firmato con l’Inter. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Per me significa molto. Per me è una grande opportunità per crescere come calciatrice e anche come persona».

SERIE A − Queste le sue parole sul campionato italiano: «Sarà certamente entusiasmante. Ho giocato una stagione nella massima serie svedese, ma ora sarà completamente diverso. Sarà una bella sfida, sarò impaziente di iniziare».

CARATTERISTICHE TECNICHE − Landstrom ha detto la sua sulle proprie abilità: «Sono una calciatrice che lavora molto. Posso contribuire con il mio piede sinistro e con la mia abilità tattica. Ma soprattutto, voglio dare il massimo per potermi esprimere al meglio qui all’Inter».

Fonte: Inter.Tv