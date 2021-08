Kristjansdottir: «Orgogliosa di essere all’Inter, grande passo per me»

Anna Bjork Kristjansdottir è da oggi una nuova giocatrice dell’Inter Women. Intervistata dai canali ufficiali della società, ha descritto il passaggio in nerazzurro come un grande motivo di orgoglio e di possibile crescita personale.

ORGOGLIOSA – Anna Bjork Kristjansdottir ha parlato in questo modo della sua nuova esperienza all’Inter Women: «Provo un grande orgoglio, sono felice che la trattativa si sia chiusa positivamente. Sono contenta di giocare in Italia e di essere parte di questa squadra. È un grande club, lo conoscono tutti, ha una grande storia ed è fantastico poter giocare con questa maglia. Sono una giocatrice molto esperta, ho giocato in diversi campionati. Penso però che essere qui sia un grande step per la mia carriera, sento che crescerò molto perché il calcio italiano è molto tattico. Mi piace quello che mi aspetta. Sono una giocatrice tranquilla, mi piace avere la palla tra i piedi e giocare palla a terra. So leggere bene il gioco e sono forte nel gioco aereo».