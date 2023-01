Kristjansdottir: «Inter Women squadra compatta. Una vittoria per ricominciare bene!»

Kristjansdottir parla al termine di Inter-Sampdoria Women (vedi tabellino). Di seguito le dichiarazioni del difensore nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Inter TV.

COMPATTE – Anna Bjork Kristjansdottir interviene ai microfoni di Inter TV al termine di Inter-Sampdoria Women: «Questi tre punti sono davvero importanti per la squadra, per ricominciare bene la stagione con un vittoria. Sono molto contenta anche del fatto che l’Inter Women non abbia subito gol e che sia rimasta concentrata. Alcune volte abbiamo avuto dei problemi in questo senso, invece oggi non è successo. Stiamo affrontando delle prove dure, ma stiamo sulla giusta direzione e dobbiamo rimanere concentrate. Siamo una squadra compatta. Il prossimo match sarà abbastanza duro ma mi auguro di vincerlo e per questo dobbiamo impegnarci».