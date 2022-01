Kristjánsdóttir: «Inter, felice per l’esordio. Juventus? Saremo pronte»

Anna Björk Kristjánsdóttir, giocatrice dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dell’esordio con l’Inter nonché della prossima gara contro la Juventus in campionato

ESORDIO − Kristjánsdóttir sulla prima gara con l’Inter: «Innanzitutto devo dire che sono molto contenta per la vittoria e sono anche molto felice per aver esordito. E’ stato un processo molto lungo, complice l’infortunio. Ho dovuto essere molto paziente. E’ stato difficile essere fuori e vedere le mie compagne allenarsi e giocare. Detto questo, mi hanno aiutato tanto a superare questo momento complicato. Sono felicissima ed orgogliosa. E’ stato bellissimo esordire».

NAPOLI E LAZIO − Il suo pensiero sulle partite giocate: «La partita con il Napoli è stata tosta. Il risultato è stato deludente per noi. Sarebbe stato molto importante tornare subito alla vittoria. Quest’anno abbiamo dimostrato che possiamo battere le squadre più forti. Per diventare una delle squadre migliori ma dobbiamo fare risultato anche contro le squadre medio-basse classifica. Credo che questo sia stato il problema per noi in questa stagione. Dobbiamo mantenere sempre la concentrazione alta, chiudere le partite e credere in noi stesse. Contro la Lazio è stato molto importante reagire e segnare un gol quasi allo scadere. Non è stata la nostra miglior partita e la Lazio se l’è giocata. Hanno approfittato dei nostri errori, è stata una vittoria importantissima».

AVVERSARIA −Infine Kristjánsdóttir ha parlato del prossimo impegno: «Tutti sanno che è un’ottima squadra la Juventus. Nella nostra partita di campionato, abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare, soprattutto quando crediamo a noi stesse e giochiamo da squadra. Le partite di Coppa sono sempre speciali. Dobbiamo dare tutto in campo e lavorare l’una per l’altra. Se la prestazione c’è tutto può succedere, non vediamo l’ora di giocare».