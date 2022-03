Kristjansdottir: «Il 3-1 non rispecchia la partita! Migliorare in una cosa»

Anna Bjork Kristjansdottir ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine di Juventus Women-Inter Women. L’islandese sottolinea come sia mancato quel cinismo necessario per battere un grande avversario

AMAREZZA – Anna Bjork Kristjansdottir parla così ai microfoni di Inter TV al termine di Juventus Women-Inter Women: «Il 3-1 non rispecchia la partita, oggi abbiamo fatto una bella prestazione. Resta l’amaro in bocca quando sai che avresti meritato di più. Oggi i dettagli hanno fatto la differenza. Ma sappiamo di aver fatto il nostro meglio Dobbiamo essere consapevoli di aver fatto una grande prestazione contro una grande squadra. Dobbiamo crescere come gruppo, sappiamo fare ottime cose, ma dobbiamo imparare a chiudere le azioni quando ne abbiamo l’occasione. Anche oggi abbiamo avuto delle occasioni oggi, non le abbiamo sfruttate e loro ci hanno segnato nell’azione successiva. Contro la Fiorentina una partita difficile, dobbiamo concentrarci solo su noi stesse e lavorare sui dettagli».