Korenciova: «Tre punti importanti, abbiamo mostrato cosa sappiamo fare»

Maria Korenciova, portiere del Milan Femminile, ha parlato così ai microfoni di “Sky Sport” nel post-partita del derby contro l’Inter Women, vinto dalle rossonere per 1-4

SODDISFAZIONE – Queste le parole di Maria Korenciova, soddisfatta per il successo del Milan nel derby contro l’Inter: «Sono contenta, abbiamo giocato bene ed abbiamo vinto. Tre punti importanti, dobbiamo continuare così, oggi abbiamo vedere cosa sappiamo fare. Obiettivi? Vogliamo andare in Champions League e anche la Coppa Italia. Vogliamo andare in finale, se giochiamo come oggi è possibile. Sono felice che si vinca, mi sento bene in campo, spero vada bene anche nelle prossime partite».