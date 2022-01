Karchouni sblocca la partita ma Inter-Napoli di Serie A Femminile è 1-1 dopo 45′

Karchouni segna e fa segnare il suo nome sul primo tabellino dell’anno solare 2022. Il primo tempo di Inter-Napoli di Serie A Femminile termina 1-1

PRIMO TEMPO – A Milano l’Inter Women di Rita Guarino va in vantaggio al 25′ del primo tempo grazie al gol di Ghoutia Karchouni alla prima vera occasione nerazzurra. La centrocampista francese si gira e dal limite dell’area trova la rete che sblocca la partita. Ma il gol di Karchouni non basta. Il Napoli Femminile di Giulia Domenichetti, infatti, trova il pareggio con Claudia Mauri, che al 36′ segna un gran gol dalla distanza. Rete al debutto per la centrocampista italiana ex Milan. Il primo tempo di Inter-Napoli si chiude sul risultato di 1-1. Tra poco le squadre torneranno in campo per la ripresa della prima giornata di Serie A Femminile.