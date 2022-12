Karchouni: «Orgogliosa dell’Inter Women! Contro la Juventus serve…»

Karchouni parla dell’ultima partita dell’Inter Women, pareggiata contro il Parma. La centrocampista nerazzurra, poi, fa riferimento al match di domani contro la Juventus (dove vederlo). Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Karchouni ai microfoni di Inter TV.

ANDARE AVANTI – Ghoutia Karchouni valuta l’ultima prestazione disputata dall’Inter Women in Serie A Femminile. Rispondendo ai microfoni di Inter TV, la centrocampista nerazzurra dice: «Possiamo fare meglio in tante cose, ma una partita non è mai facile da vincere. Contro il Parma non abbiamo fatto bene ma dobbiamo andare avanti. Quello che è stato è già passato. Non è mai facile dal 2-0 passare al 2-2. Sono molto orgogliosa della mia squadra, che dentro la difficoltà ha trovato qualche soluzione. Dobbiamo continuare a pensare così e spero che accada lo stesso contro la Juventus. Il Derby d’Italia è sempre una grande partita di calcio. Noi abbiamo bisogno di punti e dobbiamo fare meglio perché l’ultima partita è stata un po’ strana». Così Karchouni parla della partita di domani delle nerazzurre, impegnate nello scontro diretto contro la Juventus.