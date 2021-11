Karchouni: «Inter Women non ha paura di sfidare nessuno! Fiorentina…»

L’Inter Women, reduce dalla sconfitta in campionato con la Juventus, si prepara al prossimo impegno con la Fiorentina. Ghoutia Karchouni ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del match

IMPRESSIONI POSITIVE – L’Inter Women, dopo la sconfitta con la Juventus, si appresta a sfidare la Fiorentina. Ghoutia Karchouni parla a Inter TV in vista del match: «Penso che abbia mostrato a tutti che è stata una gara alla pari. Non abbiamo paura di affrontare la Juventus, non abbiamo paura di affrontare nessuno. Abbiamo giocato alla pari con loro, credo abbiano vinto per una serie di dettagli. La Juve è una squadra abituata a vincere tutte le partite. Noi siamo una squadra nuova, abbiamo disputato un’ottima partita. Dobbiamo lavorare sui dettagli per poter vincere la prossima volta. Buono impatto sulla squadra? Grazie. Non sta andando male, anzi. Ma penso di poter fare molto meglio, soprattutto a livello di numeri. Giocare bene è positivo ma far registrare anche dei buoni numeri sarebbe ancora meglio. Aiuterebbe la squadra a fare più punti e a guadagnare posizioni in classifica. Penso, quindi, di dover migliorare a livello di numeri. Il campionato quest’anno mi ha sorpreso, il livello è molto alto. Le partite sono sempre difficili e molto intense. Se paragonato alla Francia, il divario è molto grande. Ma per quanto mi riguarda il campionato italiano viene prima in questo momento. E non di poco. Ogni fine settimana si giocano partite molto dure. Non sai mai chi ne uscirà vincitore, è un campionato molto interessante. Fiorentina? Bisogna vincere, abbiamo bisogno di punti e di guadagnare posizioni in classifica. Non importa come, ma dobbiamo vincere la partita».