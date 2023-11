Karchouni: «Siamo l’Inter Women, faremo meglio contro il Milan!»

Gouthia Karchouni interviene prima della sfida dell’Inter Women contro il Milan. Le dichiarazioni della centrocampista francese su RaiSport.

EMOZIONE – Prima del derby contro il MIlan Gouthia Karchouni torna sulla sconfitta contro la Juventus: «Questa è una partita importante per noi. Faremo molto meglio rispetto allo scorsa giornata perché abbiamo bisogno di vincere. Siamo l’Inter non possiamo fare questo. Il Milan? Mi aspetto una squadra forte che non molla mai, sono aggressive e fanno tutto per vincere anche loro. Il nuovo palcoscenico? Siamo molto emozionate, una bella giornata per noi e per il calcio femminile. Vuol dire tanto poter giocare su questo campo bellissimo e con questa atmosfera».