Karchouni: «Con Inter Women un gol speciale! Felice di essere a Milano»

Karchouni è una delle protagoniste dell’ottimo inizio di stagione di Inter Women (vedi classifica), con tre gol in cinque presenze in Serie A. Nel Matchday Programme di Inter-Barcellona la centrocampista francese ha commentato la sua esperienza a Milano.

MOMENTO FELICE – Ghoutia Karchouni è felice di far parte di Inter Women: «Sono nata a Lione e sono molto legata a questa città. Oggi sono molto felice di essere a Milano, amo questa città e mi sento a casa qui. È una realtà simile a Lione, non è troppo grande o troppo piccola e c’è tutto quello di cui puoi avere bisogno. Ciò che più mi ha aiutato in carriera è la mia forza mentale, non mi arrendo mai e vado sempre avanti. Lavoro per migliorarmi perché il talento non è mai abbastanza. Poi la mia positività, la vita è fantastica per me, non sempre facile ma se la prendi nel modo giusto è sicuramente più semplice. Il gol più bello? Quello contro la Juventus, è stato importante per me e per la squadra. Avevamo giocato una gara dura, difficile, avevamo lavorato tanto e non potevamo perdere quella partita. Fare il gol del 3-3 è stato qualcosa di speciale».

Fonte: Matchday Programme Inter-Barcellona