Karchouni dice addio all’Inter Women: nuova avventura al Servette!

Ghoutia Karchouni saluta l’Inter Women: dalla prossima stagione vestirà la maglia del Servette. Tutti i dettagli sul trasferimento e i saluti della francese al mondo nerazzurro.

UFFICIALE – Dopo ben quattro anni le strade di Ghoutia Karchouni e dell’Inter Women si separano. La calciatrice algerina, con cittadinanza francese, ha scelto di lasciare l’Italia per intraprendere una nuova avventura in Svizzera. Il Servette, club con sede nella città di Ginevra, ne ha ufficializzato l’acquisto sui social in queste ore: «Il Servette FCCF ha il suo primo acquisto estivo: Ghoutia Karchouni, arrivato a Ginevra dall’Inter». La centrocampista francese ha firmato un contratto col club di Ginevra fino al 2026.

Karchouni ringrazia l’Inter e l’Italia: il saluto prima di approdare al Servette

AI SALUTI – Ghoutia Karchouni ha voluto a salutare i suoi tifosi dell’Inter Women attraverso un emozionante post pubblicato sul proprio profilo Instagram: «È giunto il momento di dirvi addio. Grazie per tutti questi momenti unici condivisi insieme. Me ne vado con il cuore felice, pieno di amore per questo Paese che è così speciale per me. Il mio sogno d’infanzia si è avverato. È sempre difficile chiudere un capitolo della nostra vita… ma è ancora più emozionante aprirne un altro. Me ne vado con gli occhi lucidi e il sorriso sulle labbra. E una cosa è certa: una parte di me sarà sempre italiana. Vi amo». Nei giorni scorsi, invece, la notizia del rinnovo di contratto di un’altra calciatrice.