Juventus-Inter Women 5-0, il tabellino della partita dell’8ª giornata di Serie A Femminile

Juventus-Inter Women è terminata da pochi minuti con il punteggio di 5-0: questo il tabellino della partita valida per l’ottava giornata di Serie A Femminile 2023-2024.

DISASTRO – Juventus-Inter Women 5-0, match valido per l’ottava giornata di Serie A Femminile. Derby d’Italia disastroso per le nerazzurre che non riescono mai ad entrare in partita finendo surclassate dalle bianconere. La partenza è shock con due gol nei primi quattro minuti con Caruso e Grosso. L’Inter fa fatica a reagire trovando l’unica vera occasione della partita intorno alla mezz’ora con un diagonale di Cambiaghi. Nella ripresa, la Juventus dilaga: in otto minuti tra il 51’ e il 59’ Thomas fa doppietta. E nel finale c’è anche gioia per Girelli, che dal dischetto non sbaglia al 78’. Terza sconfitta in campionato per l’Inter Women, che scivola a meno otto dalla Juventus.

JUVENTUS-INTER WOMEN 5-0 – IL TABELLINO

Juventus (4-3-3): Peyraud Magnin; Lenzini (76’ Gama), Salvai, Cascarino, Boattin; Grosso (68’ Palis), Caruso, Garbino (76’ Bellucci); Thomas, Beerensteyn (68’ Nilden) , Nystrom (76’ Girelli).

In panchina: Aprile, Cafferata, Cantore, Sembrant.

Allenatore: Joe Montemurro

Inter Women (4-3-3): Durante; Thøgersen, Tomter, Bowen, Sonstevold (46’ Robustellini); Pandini (46’ Karchouni), Csiszar (89’ Santi), Simonetti; Cambiaghi, 9 Polli (74’ Jelcic), Bonfantini (46’ Bugeja).

In panchina: Cetinja, Merlo, Alborghetti, Ajara Nchou.

Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (sezione di Matera); Croce-Cesarano-Moro

Gol: 1’ Caruso (J), 4’ Grosso (J), 51’ e 59’ Thomas (J), 78’ rig. Girelli (J)

Ammonita: 92’ Bellucci (J)

Recuperi: 2’, 3’