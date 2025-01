Juventus-Inter Women 2-0, le pagelle: troppi flop, le sufficienze si contano!

Le nerazzurre di Gianpiero Piovani escono sconfitte dallo scontro diretto con le bianconere. Juventus-Inter Women termina 2-0. Di seguito le pagelle del match di Serie A Femminile.

RUNARSDOTTIR 5,5 – Sui colpi velenosi di Cantore e Girelli poteva farci ben poco, ma anche lei sembra un po’ in difficoltà per lunghi tratti della gara. Rinvii frettolosi errati impediscono alle compagne di organizzare le ripartenze.

Juventus-Inter Women, le pagelle della difesa

BOWEN 6- – Le chiusure nel finale, che evitano la goleada bianconera, le fanno raggiungere quasi la sufficienza. Ma nel totale la sua prestazione lascia a desiderare. Sembra stanca.

MILINKOVIC 5 – Troppo spesso si fa scappare le bianconere, che incorrono in area di rigore con troppa facilità.

FORDOS 5- – Non riesce a reggere sotto i colpi dell’attacco importante della Juventus. Cantore e Girelli la mettono in difficoltà.

Dal 55′ SCHOUGH – Forse sarebbe potuta essere la sua partita dal primo minuto. Prova a dare la scossa ma non ci riesce fino in fondo

Juventus-Inter Women, le pagelle della centrocampo

SERTURINI 6+ – Grandi falcate sulla fascia sinistra, dove le bianconere faticano a prenderla. Tra le più pericolose, con ottimi inviti alle compagne.

DALL’88’ BARTOLI S.V. –

MAGULL 5 – La sua non prestazione stupisce. Non sembra in partita e viene fuori solo in pochissime occasioni, come sul cross disegnato per la testa di Bugeja, che quasi non diventa un assist per il 2-1.

CSISZAR 6 – Tanti palloni recuperati a centrocampo e ben smistati, peccato per la poca determinazione nello spingere in avanti e nel superare i duelli delle compagne. Attenta anche dietro.

Dal 79′ KARCHOUNI S.V. –

TOMASELLI 5,5 – Deludente in fase difensiva, molto meglio in quella offensiva. Il primo tempo è contraddistinto dalle sue occasioni, purtroppo non concretizzate. Costretta a tornare in panchina nel secondo tempo per una botta subita poco prima dell’intervallo.

Dal 46′ DETRUYER 4,5 – Non un impatto positivo nel match. Aveva la possibilità di fare di più, considerando tutti i 45′ a disposizione nel secondo tempo.

MERLO 6 – Tra le più reattive a centrocampo, mantiene alta la concentrazione e aiuta nel recupero dei palloni

Juventus-Inter Women, le pagelle della attacco

POLLI 6,5 – È lei la nerazzurra più temibile del match. Ancora un volta dimostra di aver fame di gol e ci va vicinissima in tante occasioni. Un po’ di sfortunata, unita a un pizzico di imprecisione forse dettata dalla fretta di accorciare il risultato. Peccato!

WULLAERT 4,5 – Quasi inesistente sotto porta, soprattutto se paragonata alla compagna di reparto. Poche idee, ancor meno quelle che arriva a proporre in costruzione. Prestazione da rivedere, soprattutto in una serata in cui l’apporto offensivo era essenziale.

Dal 55′ BUGEJA 6 – Ha quasi tutto un tempo di gioco per potersi inserire bene e rivelare decisiva. Il primo obiettivo lo raggiunge, il secondo no anche se ci va davvero vicina. Il suo colpo di testa non entra solo perché il portiere bianconero si supera di brutto.

Juventus-Inter Women, le pagelle della coach

PIOVANI 5,5 – L’Inter Women appare stanca e poco convinta. Il mister non riesce a motivare abbastanza le sue ragazze, che sotto di due gol non trovano il giusto mordente per provare a rimontare. I cambi nel finale sembrano essere quelli giusti, ma non bastano per accorciare su un’avversaria come la Juventus.