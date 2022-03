Juventus-Inter Women, le convocate di Montemurro: 22 in lista

È stata comunicata la lista delle 22 giocatrici convocate da Joe Montemurro per la gara di domani tra Juventus e Inter Women. Ecco chi parteciperà alla sfida.

BIG MATCH – Gara difficile quella di domani per l’Inter Women di Rita Guarino, che affronterà in trasferta la Juventus ancora galvanizzata dalla vittoria per 2-1 in Champions League contro il Lione. Il tecnico delle bianconere, Joe Montemurro, ha diramato la lista delle convocate per domani.

Juventus-Inter Women: la lista delle 22 convocate di Montemurro

Portieri: Aprile, Peyraud-Magnin, Forcinella

Difensori: Hyyrnen, Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Sembrant, Panzeri, Lenzini

Centrocampisti: Cernoia, Rosucci, Pedersen, Grosso, Zamanian, Caruso

Attaccanti: Staskova, Girelli, Bonansea, Hurtig, Bonfantini