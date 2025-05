Juventus-Inter Women, cambia l’orario della partita: tutti i dettagli!

Il calendario di Serie A Femminile viene aggiornato, con una modifica all’orario di Juventus-Inter Women. Ecco tutte le nuove informazioni sulla sfida dell’ultima giornata di Serie A Femminile.

MODIFICA – L’Inter Women si appresta a chiudere la sua stagione, dopo aver già conquistato un prestigioso traguardo come la qualificazione alla prossima Champions League. Al termine del campionato di Serie A Femminile mancano solo due giornate, che prevedono la sfida casalinga contro la Fiorentina e quella in trasferta in casa della Juventus. Il calendario della nona e decima, nonché ultima, gara di campionato è stato reso noto nelle scorse settimane, ma qualcosa nelle ultime ore è cambiato. Si tratta dell’orario di Juventus-Inter Women, che è stato modificato per un motivo specifico.

Juventus-Inter Women, il nuovo orario per l’ultima gara di Serie A Femminile

ULTIME INFORMAZIONI – Juventus-Inter Women, sfida valida per l’ultima giornata di Serie A Femminile, è prevista per sabato 10 maggio. L’orario di partenza, programmato alle ore 18.00, viene posticipato alle ore 20.30 per via della concomitanza con la sfida della squadra maschile, Lazio-Juventus. Inoltre, va specificato che la partita del campionato femminile sarà disputata all’Allianz Stadium di Torino, dove al termine saranno previsti i festeggiamenti delle bianconere dopo la conquista dello scudetto. Prima di pensare alla trasferta contro le juventine, però, le ragazze di Gianpiero Piovani hanno un altro impegno a cui pensare: lo scontro diretto con la Fiorentina all’Arena Civica di Milano.