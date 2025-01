Juventus-Inter Women 2-0, il tabellino della 16ª giornata di Serie A Femminile

Il tabellino di Juventus-Inter Women, terminata 2-0. La sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie A Femminile viene decisa dai gol di Caruso e Girelli nel primo tempo.

LA PRESTAZIONE – Le due squadre in testa alla classifica si sfidano nella sedicesima giornata di Serie A Femminile. Juventus-Inter Women si rivela subito una sfida ricca di emozioni e aperta ai colpi di scena. Le nerazzurre, però, sembrano non metterci la giusta determinazione e in meno di cinque minuti subiscono due gol dalle bianconere. Prima Cantore al 27′ e poi Girelli al 30′ mettono in cassa forte il 2-0 e spengono gli animi delle ragazze di Giampiero Piovani. L’intervallo non rigenera le nerazzurre, che non riescono in alcun modo a rendersi pericolose offensivamente. I cambi nel finale, invece, donano forza e vigore, tanto da avvicinarsi in più occasioni alla rete che avrebbe accorciato le distanze. Tuttavia, gli sforzi risultano vani perché 2-0 resta il risultato finale di Juventus-Inter Women. Il tabellino della sfida di campionato qui di seguito.

JUVENTUS-INTER WOMEN 2-0 – IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Harviken, Krumbiegel (68′ Thomas); Bennison (68′ Caruso), Schatzer (77′ Brighton), Boattin; Cantore (87′ Vangsgaard), Girelli, Bonansea (77′ Beccari).

A disposizione: Capelletti, Proux, Lehmann, Bergamaschi, Calligaris, Cocino, Gallo.

Coach: Massimiliano Canzi.

INTER (3-5-2): Rúnarsdóttir; Bowen, Milinkovic, Fördős (55′ Schough); Merlo, Magull, Csiszar, Tomaselli (46′ Detruyer), Serturini (88′ Bartoli); Wullaert (55′ Bugeja), Polli.

A disposizione: Robbioni, Baldi, Pedersen, Santi, Pavan, Karchouni, Robustellini, Fadda.

Coach: Gianpiero Piovani.

GOL: 27′ Cantore (J), 30′ Girelli (J).

Arbitro: Sacchi.

Assistenti: Linari; Palermo.

Quarto Ufficiale: Chindamo.

Ammonizioni: 33′ Harkiven (J), 90+1′ Polli (I)