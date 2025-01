Juventus-Inter Women 2-0 al 45′: tanta concretezza da parte della capolista

Juventus e Inter Women sono sul punteggio di 2-0 al 45′. A segno Sofia Cantore e Cristiana Girelli, sempre più prima nella classifica capocannonieri della Serie A Femminile.

PRIMO TEMPO – La Juventus Women ospita l’Inter nella sfida tra le prime due della classe in Serie A Femminile. La prima frazione di gioco si caratterizza per un iniziale equilibrio tra le due compagini, testimoniato dall’assenza di occasioni veramente pericolose da una parte o dall’altra. Il discorso cambia radicalmente a partire dal 27′, quando Sofia Cantore sigla di destro il gol del vantaggio delle padrone di casa. Passano soltanto 3 minuti e le bianconere raddoppiano con la solita Cristiana Girelli, che ribadisce da distanza ravvicinata dopo un colpo di testa respinto da Cecilía Rán Rúnarsdóttir. La rete siglata al 30′ della centravanti delle piemontesi è la sua decima in campionato, il che le consente di staccare di due marcature la calciatrice del Como Nadine Nischler. Le nerazzurre non disputano nel complesso un brutto primo tempo, ma è la maggiore concretezza delle padrone di casa ad incidere finora sul risultato.