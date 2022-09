Juventus-Inter Women 0-2 dopo i primi 45′: avvio shock per l’ex Guarino

Juventus-Inter Women in campo per la seconda giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Juventus Training Center di Vinovo (TO). La prima frazione di gioco si chiude con il risulato di 2-0 per le bianconere. Non benissimo le ragazze di coach Guarino. Di seguito il report del primo tempo di Juventus-Inter Women.

NB: Segui Juventus-Inter Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Juventus-Inter Women vedono le bianconere in vantaggio di due gol sull’Inter Women dell’ex bianconera Rita Guarino. La Juventus parte forte sin dal 1′ con una punizione di Cristiana Girelli, alla quale risponde bene il portiere nerazzurro Francesca Durante. Al 9′ Beatrice Merlo prova la soluzione da fuori, ma la palla arriva poco distante dalla porta. Dopo pochi minuti, al 13′, la Juventus va in vantaggio con la rete di Sofia Cantore. Al 20′ Tatiana Bonetti si rende pericolosa, con un uno contro uno con il portiere della Juventus, ma l’azione si interrompe per un tocco di mano dell’attaccante nerazzurra. Sempre la Bonetti al 30′ calcia un’interessante punizione dal limite dell’aria. Stefanie van der Gragt, in area, non arriva sulla palla per un soffio. Dall’altra parte, subito la Juventus in attacco, che segna il gol del raddoppio. Autrice della rete Lineth Beerensteyn con una palla all’incrocio dei pali. Il primo tempo di Juventus-Inter Women si chiude con il risultato di 2-0 per le bianconere. L’Inter Women di Guarino sembra, comunque, non arrendersi davanti all’ottima prestazione delle bianconere.