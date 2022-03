Juventus-Inter, oggi derby d’Italia in Serie A Femminile: tentativo di impresa

Juventus-Inter si giocherà oggi, ma per la… Serie A Femminile. A una settimana dal derby d’Italia dell’Allianz Stadium (vedi aggiornamenti) il piatto forte della domenica di sosta è la sfida da ex per Guarino.

IL PRIMO INCROCIO – Juventus-Inter comincia oggi per la Serie A Femminile. Si giocherà alle 14.30 a Vinovo (vedi informazioni), per la diciottesima e quintultima giornata di campionato. Inter Women si trova al quinto posto in classifica, dopo il rocambolesco 4-3 della scorsa settimana alla Sampdoria. La squadra allenata da Rita Guarino, che guidava la Juventus fino alla passata stagione, è a -2 dal Milan quarto che scenderà in campo alle 12.30 con la Fiorentina. Le bianconere, invece, sono in testa ma dopo dodici vittorie consecutive iniziali si sono un po’ fermate: due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque, con la Roma che ieri si è portata a -2. Qui le convocate dei padroni di casa, qui quelli delle nerazzurre.

IMPRESA DA FARE – Nonostante il rendimento recente la Juventus resta un avversario molto ostico per Inter Women. La formazione guidata da Joe Montemurro (vedi dichiarazioni) ha battuto mercoledì 2-1 il Lione all’Allianz Stadium nell’andata dei quarti di Champions League. Si tratta del quarto derby d’Italia stagionale: all’andata finì 1-2 il 30 ottobre, poi in Coppa Italia 1-1 in casa nerazzurra il 30 gennaio (con la vittoria sfumata all’ultimo su gol direttamente da calcio d’angolo) e 1-0 al ritorno il 13 febbraio. Dal suo arrivo in Serie A Femminile, nella stagione 2019-2020, per Inter Women manca ancora la vittoria sulla Juventus: aveva perso (male) le sfide delle passate due stagioni, ma quest’anno c’è molto più equilibrio.