Juventus-Inter femminile, formazioni ufficiali: Sorbi con Rincon e Tarenzi

Tra circa un’ora l’Inter Women scenderà in campo per la quindicesima giornata di Serie A ospite della Juventus femminile allo stadio Juventus Training Center di Vinovo. Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali per il decimo turno delle nerazzurre nella massima divisione del calcio femminile italiano

JUVENTUS: 1 Giuliani, 2 Hyyrynen, 3 Gama, 4 Galli, 7 Cernoia, 8 Rosucci, 10 Girelli, 11 Bonansea, 13 Boattin, 14 Pedersen, 32 Sembrant.

A disposizione: 42 Basic, 46 Tasselli, 5 Sikora, 6 Franco, 17 Staskova, 19 Zamanian Bakhtiari, 20 Sousa Alves, 21 Caruso, 23 Salvai.

Allenatore: Rita Guarino

INTER: 1 Aprile; 8 Brustia, 17 Debever, 23 Auvinen, 6 Bartonova; 15 Nyman, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 7 Marinelli; 93 Rincón, 27 Tarenzi.

A disposizione: 31 Marchitelli, 2 Quazzico, 3 D’Adda, 4 Pisano, 5 Capucci, 9 Baresi, 14 Colombo, 16 Goldoni, 22 Santi.

Allenatore: Attilio Sorbi

Arbitro: Valerio Crezzini (sez. Siena)