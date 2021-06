L’Italia Under-19 Femminile si prepara al prossimo stage, in cui saranno protagoniste anche cinque calciatrici dell’Inter, convocate dal CT Sbardella

CONVOCAZIONI (NER)AZZURRE – Il Commissario Tecnico Federale della Nazionale Italiana Under-19 Femminile, Enrico Maria Sbardella, ha convocato cinque calciatrici dell’Inter Women (Primavera) per il prossimo stage azzurro. Si tratta di Astrid Gilardi (portiere classe 2003), Angela Passeri (difensore classe 2004), Valentina Gallazzi (centrocampista classe 2003), Gaia Lonati e Matilde Pavan (attaccanti classe 2004). Le cinque nerazzurre saranno a disposizione dell’Italia Under-19 del CT Sbardella a Tirrenia (PI), per lo stage in programma dal 22 al 25 giugno.