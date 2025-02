Italia U23, le convocate di Zorri: tre calciatrici dell’Inter in lista

L’Italia Femminile U23, nei prossimi giorni, partirà per la Francia in vista dell’amichevole di Clairefontaine. Tra le convocate di Zorri, presenti anche alcune calciatrici dell’Inter Women.

NAZIONALE – L’Italia Femminile U23 è pronta a scendere in campo per il primo impegno del 2025. Giovedì 20 febbraio alle 14 le azzurrine affronteranno la Francia a Clairefontaine. Il match contro le pari età sarà la quarta amichevole stagionale, dopo la vittoria in Spagna e i pareggi contro Germania e Belgio. Il tecnico Tatiana Zorri ha convocato 23 calciatrici, che si raduneranno nella serata di domenica 16 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tre le calciatrici dell’Inter Women a disposizione del tecnico federale.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Viola Bartalini (Arezzo), Beatrice Beretta (Napoli Femminile), Astrid Gilardi (Como Women);

Difensori: Sara Caiazzo (Sassuolo), Federica D’Auria (Lazio), Aurora De Rita (Sassuolo), Marika Massimino (Ternana Women), Nadine Sorelli (Milan), Chiara Robustellini (Inter), Martina Zanoli (Lazio)

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Napoli Femminile), Valentina Gallazzi (Sassuolo), Giorgia Arrigoni (Milan), Ginevra Moretti (Napoli Femminile), Matilde Pavan (Inter), Martina Tomaselli (Inter);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Sampdoria), Alice Corelli (Roma), Victoria Marie DellaPeruta (Fiorentina), Margherita Monnecchi (Eibar), Elisa Pfattner (Neulengbach), Monica Renzotti (Milan), Noemi Visentin (Lazio)