Italia-Marocco Femminile, fra i pali Bertolini si affida a Durante!

Alle ore 18.15 le azzurre di Milena Bertolini scenderanno in campo per l’ultima amichevole prima della partenza per il Mondiale 2023. In campo per Italia-Marocco ci sarà anche il portiere dell’Inter Francesca Durante.

FORMAZIONE UFFICIALE – Fra pochi minuti il fischio d’inizio di Italia-Marocco, in programma allo stadio Paolo Mazza di Ferrara alle ore 18:15. Fra le azzurre scelte dalla CT Milena Bartolini per l’ultima amichevole prima del Mondiale c’è anche Francesca Durante. Il portiere dell’Inter Women, che ha ampiamente dimostrato le proprie doti sia con la maglia nerazzurra che con quella della Nazionale Italiana, è pronta a confermare il posto da titolare per la Coppa del Mondo 2023. Questa la formazione ufficiale di Italia-Marocco: Durante; Orsi, Lenzini, Linari, Boattin; Caruso, Giuliano, Severini, Serturini; Piemonte, Beccari.