Italia Femminile under 17, sono cinque le ragazze dell’Inter convocate

L’Italia femminile under 17 sarà impegnata in vista delle gare di qualificazione per l’Europeo di categoria. Convocate anche cinque giocatrici dell’Inter. Il comunicato del club nerazzurro

COMUNICATO − “Il Tecnico federale della Nazionale U17, Nazzarena Grilli, ha convocato Andrea Gaia Colombo, Giulia Dragoni, Paola Fadda, Alessia Fusi, Beatrice Toffano per il raduno di preparazione al round 1 del Campionato Europeo. Le nerazzurre saranno impegnate dal 12 al 18 ottobre a Granozzo con Monticello (NO)”.

Fonte: Inter.it